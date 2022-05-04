Российской армией руководят не военные: Жданов дал оптимистичный прогноз для Украины

Тот факт, что российской армией руководят не профессиональные военные, а политики, является одной из основных проблем страны-агрессора в войне против Украины. В то же время для нашего государства это хорошо.

Такое мнение в эфире "Радио НВ" во вторник, 3 мая, высказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает говорить, что Донбасс остается в приоритете, поэтому военные пытаются любой ценой выполнить поставленную им задачу.

"Главная проблема вооруженных сил РФ состоит в том, что этой операцией командуют политики, а не военные. Для нас это очень хорошо, а для них – плохо. Путин не менял своей цели наступления на Донбассе. Он продолжает говорить, что Донецкая и Луганская области остаются в приоритете, поэтому военные пытаются придумать какой-то другой способ, но выполнить задачи, поставленные политическим руководством России", – сказал эксперт.

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По убеждению Жданова, визит на передовую начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова может говорить только о том, что у россиян большие проблемы. Он приехал разобраться, почему российские военные "топчутся на месте, а не продвигаются вперед".

"По некоторой информации он поставил на кон собственную военную карьеру. Поэтому было важно приехать, посмотреть и разобраться, что происходит", – отметил Жданов.

Эксперт считает, что войска РФ не имеют маневра для того, чтобы изменить курс боевых действий. Путинская армия, по его мнению, может лишь создать ложное направление, в качестве отвлекающего маневра. Но и для этого у них нет средств и сил.

"По всем другим направлениям, кроме Донецкого, они (российские военные. – Ред.) начали перегруппировку войск – смену тех, которые мы уже погромили, на более или менее свежие, которые они подбирали и доукомплектовали", – отметил Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая российские оккупанты 12 раз атаковали позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях. Все эти атаки были успешно отражены нашими защитниками.