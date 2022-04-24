Российским военным дали "негласное разрешение" насиловать женщин в Украине, – британская правозащитница

Российские военные имеют "негласное разрешение" на изнасилования. За такие действия в армии России никто не был наказан.

Об этом в интервью Sky News рассказала британская правозащитница баронесса Хелена Кеннеди, член группы юристов, которые собирают доказательства военных преступлений российской армии в Украине. По ее словам, то что им удалось узнать на данный момент, свидетельствует о "серьезных преступлениях", совершенных российскими военными.

Однако военные РФ, которые совершают изнасилования, обладают своего рода "иммунитетом".

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Напомним: российские оккупанты жестоко изнасиловали и убили в Ирпене женщину и ее 15-летнюю дочь. Вторую дочь погибшей заставили на это смотреть.

"Девушка в состоянии психологического шока четыре дня жила с трупами в доме. После освобождения города смогла добраться до бабушки. Она рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "потому что я урод". Сказали "живи и передай другим", – пересказывает Денисова страшный рассказ жертвы русских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 апреля в Украине начала работать специальная телефонная линия для оказания психологической помощи жертвам оккупантов. За это время за помощью к профессиональным психологам обратились более 400 человек, переживших сексуальное насилие со стороны оккупантов.