Российский самолет нанес авиаудары по Дружковке и Краматорску: появилось видео

В Дружковке и Краматорске Донецкой области сообщают о взрывах. До этого над городом видели русские военные самолеты.

Информация по вражеским ударам и возможным разрушениям уточняется. Об этом сообщили в Telegram-канале Вооруженных Сил Украины.

"По Краматорску и Дружковке есть прилеты. Местными до этого были замечены вражеские самолеты. Разбираемся в ситуации", - говорится в сообщении.

Информации о возможных местах попадания, разрушения и пострадавших пока нет.

В сети также появилось видео, снятое жителями Дружковки, зафиксировавшее российскую военную авиацию над городом.

Видео дня

"В городе были замечены самолеты. Перейдите в укрытие. Сохраняем спокойствие, берегите себя и близких", - призвали людей администраторы местного Telegram-канала Дружковка онлайн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке. Это была одна из двух больниц Луганской области, продолжавшая работать, там находились медики и пациенты. Рашисты об этом прекрасно знали - и обстреляли больницу умышленно.

В результате обстрела погибла местная жительница.