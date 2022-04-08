Российский оккупант, воюющий в Украине, понял, что его ждет, и передал жене "предсмертное желание". Видео

Российские оккупанты, побывавшие на войне в Украине, предчувствуют собственную смерть и мечтают только о том, чтобы их сыновья никогда не пошли служить в русскую армию. Они понимают, что несут огромные потери и могут вернуться домой только ранеными или мертвыми.

Об этом свидетельствует телефонный разговор одного из рашистов, перехваченный Службой безопасности Украины. Он озвучил жене свою предсмертную просьбу (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца новости).

"– Как малой ведет себя?

– Да, ничего... Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

– Как это сделать?

– Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Если его начнут призывать, то мамку проси, пусть дядю Гену подключает. Скажи, пусть все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее... чего я хочу", – в отчаянии сказал оккупант.

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Он отметил, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Поэтому понимает, что их здесь просто "положат": "У нас два пути: или 200-м, или 300-м вернуться домой. Все... К**ченное **учее правительство".

Отметим, что жители оккупированных территорий, ожидавших "русского мира", шокированы зверствами оккупантов. СБУ удалось перехватить разговор между женщиной, живущей в селе Тарасовка Запорожской области и ее родственником – боевиком так называемой "ДНР".

"Сережа, поезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я х**ней не страдаю! Я тебе всегда верила! Верила, как ты мне объяснял за бандеровцев… я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть?" – спросила женщина, плача.

"Мы им колбасы, а они залезают в дом, насилуют детей и стреляют в ноги. Я тебя прошу, ты мне скажи, что мне делать? Они подъезжают к ребятам и спрашивают, где молодые девушки и предлагают за них солярку. Что это такое? Это такие воины?" – говорит женщина, плача еще больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из оккупантов в телефонном разговоре признался, что в Украине на самом деле воюет меньшая часть введенных войск – другие или просто ждут, или понесли большие потери – а мобилизованные из "Л/ДНР" не умеют даже стрелять и, по сути, являются "мясом" на поле боя.