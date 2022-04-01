Российский оккупант украл в Украине крестик и сережки, но домой не довез

Военные ВСУ при осмотре личных вещей погибшего русского оккупанта обнаружили похищенные им золотые украшения. Среди найденных – серьги и крестик.

Информация об этом появилась сегодня в сети. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

На записи обыска умершего мародера видно, как из его карманов достают женские украшения. Неизвестно, у кого он их украл и при каких обстоятельствах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские военные обворовывают гражданское население и издеваются над жителями временно оккупированных территорий. Так, в одном из сел Киевщины пьяные оккупанты несколько часов насиловали женщину, после того как убили ее мужа.

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