Российский оккупант похвастался тем, что танком переехал авто в Украине. Аудио

Пока Кремль отрицает какие-либо обвинения в зверствах российских военных против украинского народа, те охотно обсуждают свои "подвиги" в частных разговорах. Они не скрывают, как танками переезжают гражданские автомобили, вероятно, даже с людьми внутри.

Притом оккупанты буквально смакуют и хвастаются своими поступками. Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

Так, в разговоре со знакомым российский захватчик утверждает, что находился под Киевом.

"До столицы рукой подать – я прям через лес кромки высоток вижу", – сказал оккупант.

Он признал, что "до*уя" проехал по территории чужой страны. А в оправдание заявил, мол, теперь открыл для себя новое "развлечение": на танке переезжать легковые автомобили.

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"Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно авто переезжает", – говорит захватчик.

Товарищ даже не удивился услышанному факту зверства. Единственное, что его заинтересовало, – это "скорость, с которой нужно ехать".

"Я еб*шил где-то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", – ответил путинский вояка.

Знакомый военного назвал это "спортивным интересом". Оба россиянина только смеялись над таким "развлечением", которое, не исключено, привело к гибели не одного украинца, чьи автомобили давили танками захватчики.

"Что ж, оккупанты, это вам не "танчики". Служба безопасности уже открыла 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины. И все они будут доведены до конца. СБУ, ВСУ и все украинские ведомства об этом позаботятся!" – отметили украинские специалисты.

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