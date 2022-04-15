Российский оккупант похвастался издевательствами над украинскими пленными: отрубал пальцы. Аудио 18+

Российские оккупанты пытают и калечат украинских военнопленных. И они не только не стесняются этого, но и кичатся совершенными военными преступлениями.

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры оккупантов со своими знакомыми в России. Запись одного такого шокирующего разговора опубликовали сотрудники Службы безопасности Украины.

Этот разговор подтверждает, что Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и другие международные нормы обращения с военнопленными. На записи рашист хвастается тем, как калечил украинских военнопленных.

"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался... С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисти отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", кричит!" – рассказывает военный преступник.

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Он также рассказал, что даже другие оккупанты были шокированы его жестокостью и спрашивали: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!".

СБУ установили, откуда. Извергу Салавату Сарсенову из Астрахани 27 лет. В настоящее время он находится в Запорожском направлении. Известны украинским спецслужбам и данные о его местожительстве и родственниках.

"СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств. Так что если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом", - заверили в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате обмена пленными удалось освободить 5 украинских военных. Об этом накануне сообщили в Оперативном командовании "Север".