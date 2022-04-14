Российский оккупант передал брату "предсмертное" прощание и посоветовал не ехать на войну против Украины. Аудио

Российский оккупант записал предсмертное послание своему брату с призывом не ехать на войну в Украину. Он подчеркнул, что командованию они безразличны, и лучше получить уголовное дело, чем умереть просто так.

Об этом говорит голосовое сообщение, которое СБУ нашла в телефоне погибшего оккупанта. Он "в красках" рассказал, почему брату не стоит участвовать в "спецоперации", описав все ужасы войны (чтобы прослушать запись, доскролльте до конца новости).

"Сюда вообще не стоит ехать, здесь вообще за людей никого не считают. Здесь всем по**ю. У нас люди, бл***, просто так умирают. Их тела даже не забирают. Если ты отбился от колоны, не туда свернул, всем по***, тебя искать никто не будет", – рассказал захватчик.

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Он добавил, что не нужно соглашаться, даже если брату предложать "не сложную" работу.

"Даже если просто скажут на границе стоять, не едь, пусть лучше уволят. Потому что жизнь одна, если ее не будет, у тебя вообще ничего не будет. А вот это все... Если уголовное дело заведут за дезертирство или еще что-то, с этим можно жить", – подчеркнул оккупант.

"Надеемся, что "посылка" с надписью "груз 200" станет еще одним доводом для брата, что сюда приезжать не стоит", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные из перехваченных украинской разведкой телефонных разговоров оккупантов свидетельствуют о том, что Россия планирует уничтожение украинских городов, сравнивая их с землей бомбардировками и ракетными ударами. Оккупант назвал города, которых первыми постигнет такая судьба. Россиянин рассказал жене, что есть распоряжение Рубежное еще пытаться "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравнять.