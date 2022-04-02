Российский оккупант, который воевал против Украины и попал в плен, захотел вернуться на службу в РФ. Фото

Младший сержант ВС РФ Андрей Кренделев попал в плен в Украине, но его обменяли. На родине оккупанта заявили, якобы после реабилитации и отпуска он планирует вернуться на службу в путинскую армию.

"Подвигом" 27-летнего военного, признавшегося в обстрелах украинских городов и мирных жителей, поделились в российских пабликах. Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, в российской соцсети "ВКонтакте" опубликовали снимок военнослужащего в балаклаве и историю Андрея Кренделева из города Балаково Саратовской области РФ.

Фото оказалось иллюстративным, но известно, что указанный россиянин действительно воевал против Украины и попал в плен. Он контрактник, служил в в/ч 90600, был старшим стрелком. В посте говорится, мол, младший сержант не сразу поверил, что вернулся из плена. Пропагандисты заявили, чтотам "его избивали".

Видео дня

Также отмечается, якобы мама оккупанта пожаловалась, что ее сын "очень исхудал". Тем не менее утверждается, что после реабилитации и отпуска он "планирует вернуться на службу".

Примечательно, что во время допроса в украинском плену на фоне флага Украины оккупант раскаивался за то, что пошел воевать против мирного народа и обстреливал гражданскую инфраструктуру. Помимо этого, военнослужащий "второй армии мира" признался в трусости, ведь, увидев настоящий бой, вместе с товарищами сдался в плен украинским правоохранителям на второй день после вторжения ВС РФ.

"Российские военнослужащие ведут огонь по местным людям, безоружным. Также страдают дети от наших обстрелов, вообще от военных РФ. Надеюсь, увидев это видео, вы, граждане РФ, начнете движение в том, что надо прекращать все это – то, что происходит в Украине. Это не помощь людям, мы не делаем мир", – обращался Кренделев к согражданам.

В InformNapalm назвали российского солдата необучаемым долбой*бов, которых, как показали более месяца войны в Украине, в путинской армии полно.

"На*рена в посте использована левая фотка, может, илюстративная. Но вот с ним нашли видео... Необучаемый долбой*б, жизнь его ничему не учит, а ведь выжить мог кто-то более смышленый и умный, но таких, видимо, в российской армии нет", – подчеркнули расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный педагог-оккупант из Горловки Андрей Рязанцев по прозвищу "Чмоня" стал новым мемом в сети. Пользователи создают видео с ним и шутят над попыткой захватить Украину.

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