Российский летчик угнал вертолет в сторону Украины: запись разговора

В сети опубликовали перехваченную аудиозапись переговоров Воздушно-космических сил РФ от 4 апреля 2022. Из разговора следует, что один из вертолетов россиян взлетел из окресностей Гомеля (Беларусь), но вместо того, чтобы направиться в РФ, как остальная группа, полетел в Украину.

Запись обнародовал белорусский Telegram-канал "Беларускі Гаюн" во вторник, 5 апреля. Как сказано в сообщении, около 20:00 c военного аэродрома "Зябровка" (Гомельская область, Беларусь) пошли на взлет шесть российских вертолетов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Все они взяли курс на военный аэродром "Шаталово", расположенный в Смоленской области России. Однако, как выяснилось, один из них отклонился от курса и ушел на юг/юго-восток, в сторону пересечения границ Беларусь-Россия-Украина.

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Его регистрационный номер RF-04812. Один из вертолетов (с номером RF-90665) около часа пытался найти в Гомельской области пропавший борт, но так и не нашел.

На аудио слышно, что один из пилотов много раз пытается связаться с пропавшим экипажем.

"812-й, ты где сейчас находишься, скажи по-честному? Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русски, вы остались там или нет?", – говорил он.

Куда именно он исчез, пока не известно. "Возможно, пилот вертолёта просто решил сделать правильный выбор", – сказано в сообщении.

Напомним, что в Украине объявлена награда в один миллион долларов за угнанный или трофейный самолет Военно-воздушных сил России. Эти деньги будут выплачены ДК "Укроборонпром".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская система противовоздушной обороны уничтожила четыре вражеские крылатые ракеты. Противник запускал их с территории Беларуси и целился в направлении наших западных регионов.

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