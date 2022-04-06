Российский командир, руководивший зверствами на Киевщине, получил благословение от священника перед войной. Новые детали

Российский командир Азатбек Омурбеков, которого прозвали "Бучанским мясником" и который руководил зверствами оккупантов на Киевщине, оказался верующим. Более того, в конце прошлого года он получил благословение от Российской православной церкви.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Подполковник Омурбеков является командиром 64-й отдельной мотострелковой бригады, участвовавшей в оккупации Бучи.

Ужасные кадры массовых убийств гражданских лиц, совершенных российскими войсками в Буче до их вывода, в последние дни вызвали глобальный шок и побудили западные страны выслать десятки московских дипломатов и обсудить новые санкции, включая запрет на импорт угля из России.

Видео дня

Омурбекова, которому, как полагают, около 40 лет, в 2014 году заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков наградил медалью "За выдающиеся заслуги". Теперь его обвиняют в организации изнасилований, грабежей и убийств сотен мирных жителей Украины.

По данным украинской волонтерской инициативы InformNapalm, которая отслеживает деятельность российских военных и спецслужб, Омурбеков был благословлен православным священником в ноябре прошлого года перед отправкой в ​​Украину.

Выступая после службы под руководством епископа Хабаровского, командир, чье подразделение базируется в городе под Хабаровском на Дальнем Востоке России, сказал: "История показывает, что в большинстве наших сражений мы сражаемся душой. Оружие не самое главное".

По международному праву военачальник несет ответственность за любые военные преступления, совершенные его войсками.

Международный суд выносит решения по спорам между государствами, но не может преследовать отдельных лиц. Если Международный Суд вынесет решение против России, Совет Безопасности ООН будет нести ответственность за его исполнение. Но Москва может наложить вето на любое предложение санкционировать ее как одного из пяти постоянных членов совета.

Если следователи Международного уголовного суда обнаружат доказательства зверств, совершенных людьми Омурбекова, прокурор потребует от судей МУС выдать ордер на арест для привлечения к суду в Гааге. Но поскольку Россия не является членом суда, Путин не будет выдавать подозреваемых. Они могут быть арестованы, только если выедут в другую страну.

Отметим, ранее в сети показали фото российских подонков, которые убивали, насиловали и мародерствовали в Буче Киевской области. Этот пристоличный город был оккупирован путинской армией из Хабаровского края.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил на внеочередном заседании Совбеза ООН, созванном после появления информации о шокирующих преступлениях российских оккупационных войск в украинском городе Буча на Киевщине. Он рассказал, что увидел накануне в освободившемся и опустошенном городе, где до сих пор находят десятки тел замученных мирных жителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский заявил, что Украина будет разыскивать людей, которые пытали украинцев. Каждый из них ответит за содеянное.