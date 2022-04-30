Российский киберспортсмен нарисовал символ Z в игре с украинцами: организаторы турнира уже начали расследование

Во время одного из турниров по компьютерной игре Dota 2 российский киберспортсмен в матче против украинской команды нарисовал символ Z, который рашисты используют в войне против Украины. В результате такой поступок вызвал возмущение зрителей, комментаторов и других представителей киберсообщества.

После этого организаторы турнира начали расследование. Об этом сообщает сайт Dota 2.

Свои "патриотические" порывы в игре решил выплеснуть представитель РФ Иван Москаленко. Он нарисовал букву Z в матче против двух украинцна Даниила Шеховцова и Семена Кривули.

"Реакция комьюнити Dota 2 на поступок Москаленко не заставила себя ждать. После возмущения многих зрителей, комментаторов и других представителей сообщества организаторы Dota Pro Circuit 2021/22 в Восточной Европе – компания Beyond The Summit – заявили о том, что они уже обратились к Valve (разработчик игры Dota 2, - ред.) за консультацией и начали расследование данного инцидента", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также киберспортивный клуб Virtus.pro, который представляет оскандалившийся Москаленко, выпустил в соцсетях видеоролик, в котором тот приносит извинения. Он заявил, что якобы не хотел никого обидеть, а рисунок с буквой Z получился "неосознанным".

"Во время длительной паузы мы с ребятами общались и рисовали на мини-карте. Когда мы поняли, что получилось у меня, мы сразу же начали это замазывать. Мне не хотелось кого-либо обидеть и как-то задеть. Это получилось совершенно неосознанно. Всем мир", – попытался извинится россиянин.

Напомним, в парламенте Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и букву Z, которую оккупанты используют как знак поддержки войны против Украины, к нацистским и коммунистическим символам.

Ранее Чехия заявила о готовности к ограничению публичной демонстрации символа Z. Правительство считает, что его следует приравнять к четырехконечной свастике Третьего Рейха.

Как сообщал OBOZREVATEL, южнокорейский технологический гигант Samsung отказался от использования буквы Z в названиях моделей своей техники. Решение приняли из-за того, что буква стала новой свастикой в России и теперь ассоциируется с военными преступлениями российской армии в Украине.