Российских офицеров снимают с боевых позиций ради охраны 'парада' в Мариуполе – разведка

Офицеров оккупационной армии РФ снимают с боевых позиций и перебрасывают в разрушенный Мариуполь. Там они будут охранять "парад" 9 мая.

В частности, пропагандистов и коллаборационистов, а также военных преступников из РФ и их террористических анклавов в ОРДЛО будет охранять командный состав 71 мотострелкового полка путинской армии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, которые приехали в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск. Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров оставить боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану" , – говорят украинские разведчики.

Видео дня

Пунктом постоянной дислокации 71 гвардейского мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа РФ является станица Калиновской Чеченской республики.

И сами оккупанты от подобного "почетного долга" не в восторге. По данным украинской разведки, между собой они "жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение".

ГУР МОУ получили и опубликовали список командного состава полка. И напомнили не только каждому его фигуранту, но и оккупационной армии, что за преступления против мирного населения Украины всем военным преступникам придется отвечать.

Список "охранников" содержит 208 фамилий офицеров 71 мотострелкового полка, указаны их даты рождения и личные номера.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты хотят устроить в Мариуполе "парад пленных". По улицам разрушенного Россией города собираются вести мариупольцев, переодетых в форму ВСУ.

Напомним также, что в России сделали циничное заявление о Мариуполе и похвастались планами на парад 9 мая в Москве.