Российские захватчики в Ирпене выстрелом в висок убили детского тренера: подробности трагедии

В Ирпене под Киевом российские оккупанты расстреляли известного детского тренера по боксу Алексея Джунковского. Спортсмен помогал жителям города, возил им продукты и очень любил Украину.

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Перед освобождением Ирпеня в Киевской области российские захватчики убили 39-летнего детского тренера по боксу Алексея Джунковского. Его расстреляли прямо в спортивном зале, где в то время находился Алексей. Это произошло 24 марта.

Но о его гибели стало известно только 28 марта, уже когда городок окончательно зачистили от захватчиков. Подойти к спортзалу несколько дней было невозможно, там шли обстрелы.

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Друзья предполагают, что Алексей не испугался российских военных и сказал им все, что думает о них.

Также местные жители говорят, что в Ирпене многие знали, что он был волонтером, доставлял еду жителям временно оккупированного города. Также он был честным и открытым человеком, своих патриотических взглядов не скрывал.

Его жена Анастасия говорит, что в последний раз они общались по телефону 22 марта, а виделись 24 марта, когда он отправил их с дочкой в безопасное место. Сам Алексей не хотел покидать Ирпень, уверял, что все скоро закончится. С тех пор связь с ним пропала.

Мама Алексея, Людмила, рассказывает, что как раз последний раз с сыном говорила по телефону 24 марта. "Он сказал, что все хорошо. Потом начался обстрел, он говорит: "Ну все, я побежал, а то уже стреляют". И больше мы его не слышали. Мы не знали, что с ним случилось. У него там была овчарка, она куда-то пропала. Потом мне прислали фото погибшего сына на опознание. Я видела, что у него рана в области виска, россияне выстрелили ему с близкого расстояния", – плачет мама.

Как написал Сергей Тищенко, заместитель мэра Черкасс и президент Федерации бокса Черкасской области, Джунковский был членом национальной сборной Украины. Он четырехразовый призер Чемпионата мира среди военнослужащих, победитель матчевых встреч Украина – Россия, США – Украина, Украина – Куба.

А в последнее время работал детским тренером, воспитывал молодых спортсменов.

Его знакомая Марина, с которой они раньше тренировались, рассказывает, что Алексей родом с Глевахи, Киевской области.

"Мы вместе с ним занимались у одного тренера в зале ЦСК на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Вместе ездили на сборы, соревнования по Украине, по Европе и в Штаты. Он был среди нас самый мелкий (малый вес). Но дерзкий, шустрый, быстрый. И в тоже время очень отзывчивый, чуткий, очень приятный и просто мега-друг. У меня сохранилось смешное фото, где я держу его на руках и рядом стоит наш тренер", – говорит Марина.

Алексей не занимался профессиональным боксом, он все время был в любительском (аматорском) спорте, там же заработал все свои титулы и регалии.

"Когда я работала независимым международным агентом в Великобритании, я звала его в профессиональный бокс, но Алексей не хотел, он остался предан любительскому боксу. Жил он очень скромно, очень любил свою мамочку. У него осталась жена и лапочка-дочка. Это все что я знаю", – говорит Марина.

Алексей стал тренером, занимался с детьми абсолютно бесплатно в Глевахе, потом в Киеве, а последние полтора года жил в Ирпене.

По словам супруги, у Алексея осталось очень много воспитанников, которые плачут из-за его гибели.

"Я тоже плачу, это был мой тыл, моя опора, поддержка, моя защита, моя жизнь и моя любовь", – говорит Анастасия.

Одна из мам воспитанников погибшего тренера Юлия Васьковская рассказывает, что Алексей был педагогом от Бога.

"Это тренер, который учил правильному спортивному боксу, пояснял, демонстрировал как нужно делать. И всегда с приятной улыбкой, без лишних негативных эмоций, без криков. Он всегда с пониманием и уважением относился как к детям, так и к родителям", – говорит Юлия.

Хоронить Алексея Джунковского будут на его родине, в Глевахе. Предварительная дата прощания 2 апреля.