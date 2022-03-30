Российские захватчики начали минировать украинские земли противопехотными минами "Медальон"

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
2 минуты
9,4 т.
Российские захватчики начали минировать украинские земли противопехотными минами 'Медальон'

Российские оккупанты начали минировать территорию Украины противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Случаи их использования были зафиксированы на Харьковщине.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отмечает, что военные РФ используют соответствующие мины с сейсмическим датчиком цели при дистанционном минировании региона.

Особенность работы взрывного устройства состоит в том, что оно считывает сигналы колебания земли и срабатывает, когда они совпадают с человеческими шагами. При этом мина сначала поднимается на высоту около полутора метров и наносит максимальные поражения находящимся рядом лицам.

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"Действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов", – отмечает Денисова.

При этом ГСЧС предупреждает украинцев об опасности мин и боеприпасов и дает инструкцию, как их распознать. При обнаружении взрывоопасных устройств и снарядов позвоните по телефону правоохранителям.

Инструкция по распознаванию мин.
Инструкция по распознаванию мин.
Инструкция по распознаванию мин.
Инструкция по распознаванию мин.
Инструкция по распознаванию мин.
Инструкция по распознаванию мин.
Инструкция по распознаванию мин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия неоднократно совершает военные преступления против украинского народа и убивает мирное население.

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