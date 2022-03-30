Российские захватчики начали минировать украинские земли противопехотными минами 'Медальон'

Российские оккупанты начали минировать территорию Украины противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Случаи их использования были зафиксированы на Харьковщине.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отмечает, что военные РФ используют соответствующие мины с сейсмическим датчиком цели при дистанционном минировании региона.

Особенность работы взрывного устройства состоит в том, что оно считывает сигналы колебания земли и срабатывает, когда они совпадают с человеческими шагами. При этом мина сначала поднимается на высоту около полутора метров и наносит максимальные поражения находящимся рядом лицам.

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"Действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов", – отмечает Денисова.

При этом ГСЧС предупреждает украинцев об опасности мин и боеприпасов и дает инструкцию, как их распознать. При обнаружении взрывоопасных устройств и снарядов позвоните по телефону правоохранителям.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия неоднократно совершает военные преступления против украинского народа и убивает мирное население.

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