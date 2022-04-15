Российские войска впервые обстреляли Мариуполь дальними бомбардировщиками-ракетоносцами.

Российские фашисты прилагают все усилия, чтобы стереть Мариуполь с лица земли. Поскольку они не могут преодолеть сопротивление украинских защитников в открытом бою, то прибегают к циничным обстрелам города ракетами. Впервые за время полномасштабной войны враг нанес по Мариуполю удары дальними бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-22М3.

Об этом сообщил представитель МОУ полковник Александр Мотузяник на брифинге в пятницу, 15 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Продолжается применение ракетного оружия для поражения объектов гражданской инфраструктуры Украины. Так, 14 апреля экипажи двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95/160 из воздушного пространства Краснодарского края России совершили пуски крылатых ракет воздушного базирования по территории нашего государства. И также впервые с начала вооруженной агрессии были нанесены бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по городу Мариуполь", – сообщил Мотузяник.

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Отметим, что российские фашисты уже применяли эти бомбардировщики-ракетоносцы в Харькове. Российский Ту-22М3 нанес удар 28 февраля – по мирному украинскому городу тогда было выпущено 16 ракет класса "воздух-поверхность". Об этом сообщало Командование Воздушных Сил ВСУ.

Представитель МОУ, описывая оперативную ситуацию на фронте, подчеркнул, что российские войска продолжают сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины для установления контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

"В настоящее время Российская Федерация завершает создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне", – отметил он.

Веревщик сообщил, что кафиры продолжают вести боевые действия на отдельных направлениях. По словам полковника, наибольшая активность российских войск наблюдается в Слобожанском и Донецком операционных районах, в то же время в Южнобужском враг пытается улучшить свое тактическое положение.

В чем опасность бомбардировщика Ту-22М3

Ту-22М3 – это дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыла. Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе с ядерными боеголовками.

Основное вооружение бомбардировщика – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, способной сделать пробоину в корабле в 22 кв. м и глубиной до 12 м, а также ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой и дальностью пуска почти 500 км.

Также этот бомбардировщик может нести свободно падающие бомбы, одним залпом которых способен накрыть площадь, равную 35 футбольным полям.

Россия использовала бомбардировщики Ту-22М3 в Сирии, Афганистане, Чечне, Грузии, а теперь и в войне против Украины.

Кстати, в войне против Грузии группа российских Ту-22М3 нанесла прицельные авиаудары по складам боеприпасов грузинской армии, а также бомбила аэродромы. После того, как грузинские ПВО в первый же день сбили один самолет Ту-22М3, Россия не использовала их до конца войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядит разбомбленный Мариуполь.