Российские войска в очередной раз обстреляли Николаев 'Смерчами', – ОК 'Юг'

Путинские войска утром 25 апреля обстреляли город Николаев из ракетных систем залпового огня типа "Смерч". Оккупанты вели огонь по жилому массиву, ранения получил один местный житель.

Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South". Там опубликовали кадры последствий атаки россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате обстрела Николаева из РСЗО во многих квартирах выбило окна, был поврежден один из продуктовых супермаркетов и разрушен цех частного предприятия пищевой промышленности.

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Кроме того, в командовании сообщили, что ракетами был атакован город Очаков. По предварительной информации, российские оккупанты применили противокорабельные ракеты типа Х-35. Повреждены гражданские объекты вдоль побережья.

Накануне стало известно, что оккупанты совершили ракетный удар по Николаеву. Один из снарядов попал в кафе "Бомбардир", его сравняли с землей, а в соседних многоэтажках выбило окна и двери.

Кроме того, утром 23 апреля рашисты обстреляли жилой дом в одном из районов Николаева. В результате взрыва была почти разрушена троллейбусная линия электропередачи. Также разрушения получили заведение общественного питания, продуктовый магазин и офис частного предпринимателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны России распространило фейк о "катастрофе" в Николаеве. Оккупанты заявили об отсутствии водоснабжения в городе, прекращении соцвыплат и "карательных рейдах" бойцов территориальной обороны. Мэр города Александр Сенкевич все опроверг.