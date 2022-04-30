Российские войска убили двоих мирных жителей на Донетчине, – глава ОВА

В Донецкой области в пятницу, 29 апреля, в результате обстрелов российских оккупантов погибли еще два мирных жителя. Один человек умер во Времовке, еще один – в Шандриголовом.

Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Кроме того, на территории региона медицинскую помощь получили еще шесть человек, которые были ранены в результате вражеских атак российской армии в Луганской области.

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По словам главы ОВА, в Серебрянке были ранены два человека, в Бахмуте – четыре, в Светлодарске – двое, в Сиверске и Николаевке по одному раненному. Также удалось уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Всего на территории Донецкой области с начала полномасштабного российского вторжения погибли 282 мирных жителя, ранение разной степени тяжести получил 881 человек.

"Каждый россиянин заплатит за свои преступления!" – подчеркнул Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Нью-Йорк. В результате атаки погибли три человека, еще трое получили ранения.