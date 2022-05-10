Российские войска обстреляли оккупированное село на Запорожье и обвинили в атаке ВСУ, – ОВА

В Запорожской области российские оккупанты 9 мая обстреляли временно захваченный ими поселок Подгорное, расположенный возле Васильевки. После атаки на населенный пункт в РФ начали распространять фейки, что за атакой якобы стоят украинские воины.

Об этом сообщили в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации в ежедневном отчете по итогам 75-го дня войны с Россией. Как говорится в сообщении, российские пропагандисты начали распространять дезинформацию, в которой в обстреле обвиняли Вооруженные силы Украины.

"Еще раз подчеркиваем: не становитесь жертвами вражеских провокаций, чтобы не проиграть в информационной войне", – призвали в ЗОВА.

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Там также рассказали, что после того, как Силы обороны Запорожского края отразили наступление на Гуляйполе, в регионе продолжаются артиллерийские дуэли. Под обстрелами находятся Пологи, Орехов и Гуляйполе. Подразделения россиян проводят перегруппировку войск для подготовки к дальнейшим активным действиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер "Легиона Свободы" Константин Денисов опроверг фейк оккупантов о том, что якобы по указанию украинской власти закрыты все пути выезда и въезда в Запорожье, а всех, кто нарушит запрет, будут расстреливать бойцы из батальонов Теробороны.