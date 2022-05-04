Российские войска готовятся к третьему циклу нападения: Арестович назвал возможную дату

На данный момент продолжается второй цикл полномасштабного нападения РФ на Украину, однако он уже почти исчерпал себя. В связи с этим вскоре оккупанты начнут уже третий цикл, к нему идет активная подготовка.

Он может начаться примерно во второй половине мая. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 3 мая заявил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он будет ржавенький, несчастненький, плохо обученный, но тоже там куда-то пытаться наступать. Все зависит от того, сколько мы сохраним сил и средств, и от того, как будет идти западная помощь", – сказал он.

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По словам Арестовича, что возможны три варианта развития событий на поле боя:

Первый: мы не успеем подготовиться к этому третьему циклу и оккупанты продолжат давление, возможен повтор Донбасско-Криворожско-Запорожской операции на тех же направлениях;

Второй: соотношение сил выравнивается, начнется позиционная борьба;

Третий: ВСУ раньше оккупантов успеют накопить силу и пойдут в наступление на отдельных участках.

"Я четко вижу, что путинский режим будет пытаться это делать волнами, пока не закончится физически население России, пригодное к войне и способное наступать", – добавил советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время глава Чечни Рамзан Кадыров разразился новым "заявлением" относительно войны в Украины, которую называет "специальной операцией на Донбассе". Он сказал, что нужно начать второй этап "спецоперации" и "поставить точку".