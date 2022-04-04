Российские военные изнасиловали в Беларуси девушку: изверги действуют, как и в Украине
В локальных телеграмм-каналах Гомельщины появились и практически сразу исчезли сообщения об изнасиловании в Мозыре 20-лейтней студентки российскими военнослужащими.
Со слов пострадавшей, она приехала на выходные домой, и не ожидала, что посещение родного города сломает ей жизнь. Вечером уроженка Мозыря вышла из пиццерии, где встречалась со своими друзьями, по дороге домой с ней пытались познакомиться российские военнослужащие, на что получили отказ. После чего россияне начали вести крайне агрессивно, они напали на девушку и затащили в свою машину. Все, что помнит пострадавшая, это кузов машины накрытый тентом, пакеты из супермаркета, ужасные боли и смех этих извергов.
Со слов девушки от мужчин ощущался стойкий запах алкоголя. Куда они ее увезли, она не видела, издеваясь над ней угрожали физической расправой, если она будет сопротивляться и кричать. После ее выкинули из машины неподалёку деревни Пеньки, забрав у неё деньги и украшения.
Эти сообщения подтверждают правдивость других фактов звериного поведения российских военнослужащих, особенно в Буче и Ирпене Киевской области, где было изнасиловано несколько десятков девушек и женщин, и количество убитых достигает уже несколько сотен и постоянно увеличивается.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...