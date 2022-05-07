Варвары 21 века…

Российские варвары уничтожили музей Григория Сковороды в год, когда по решению ЮНЕСКО весь мир чествует 300-летие великого украинца.

На Харьковщине, на территории бывшего Золочевского района есть уникальное место, которое избрал для своей жизни земной и вечной выдающийся философ Григорий Сковорода. Это место при Сковороде называлось Пип-Ивановка, а ныне Сковородиновка. Напомним, что Григорий Савович завещал похоронить себя на территории парка вблизи дома, в котором он жил последние годы. В 1922 году по инициативе Дмитрия Багалия здание и территория объявлены заповедником. С 1972 года – в помещении дома открыт музей Григория Сковороды.

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Тож російські варвари знищили Музей у 300-ліття з дня народження видатного мандрівного філософа і в 50-річчя з часу його створення.

Переповідати про унікальний Національний Музей, який входив до номінантів нашого проекту "7 чудес України" та про наші численні просвітницькі сковородинівські проекти та заходи нині не доречно. Доречно, як я й вимагав ще після руйнувань російською ордою вбивць і варварів історико-архітектурних об‘єктів у Чернігові, щонайменше виключити Росію із ЮНЕСКО. Варварам 21 століття не місце в головній Міжнародній комісії, яка опікується охороною пам'яток історії та культури.

Окрім цього вкрай важливо, щоб 45 сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка запланована на 2022 рік, відбулася саме в Україні. Світова культорологічна спільнота на власні очі повинна побачити наслідки війни російських варварів 21 століття та підтримати програму належного фінансування відновлення та реставрації історико-архітектурних пам‘яток України.

П.С. А тим, хто досі захищає "велику російську культуру" в Україні та вірить, що повстане проти Путіна "справді демократична Росія", нагадаю слова Григорія Сковороди: "Хай ведмедя вчать танцювати, та довіку йому не вміти, бо людська справа не ведмежа".

П.С.П.С. Варто також зауважити, що від 7 травня 2022 року будь-які спроби втягти нашого Григорія Сковороду в їхній "російський світ" вважатимуться історичною ганьбою і культурологічним цинізмом!