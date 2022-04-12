Российские спецслужбы планируют теракты на территории РФ, чтобы обвинить Украину – разведка

Российские спецслужбы планируют совершить на территории РФ серию терактов, в которых затем обвинят Украину. В частности, это может быть минирование и подрыв жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах.

Также возможно нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы украинской разведки, провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие различные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество. Совершив умышленные теракты, власти страны-агрессора хотят еще больше консолидировать россиян против украинцев.

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"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов", – рассказал Буданов.

Кроме того, разведка сообщает, что оккупанты могут преподнести совершенные ими теракты как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения. Также в последние дни украинская разведка заметила нагнетание паники в приграничных районах РФ. Так, в Белгородской и Курской областях активно роются окопы, а местному населению рассказывают о якобы готовящимся наступлении украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп.

Напомним, глава одного из районов российского Белгорода, где совсем недавно произошел мощный подрыв нефтебазы, заявил, что в городе начали рыть окопы. Эти действия, обеспокоившие местных жителей, чиновник назвал обычной перестраховкой военного человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгородской области Российской Федерации были повреждены железнодорожные пути в районе, который находится рядом с границей с Украиной.