Российские ракеты попали в горсовет в Дергачах на Харьковщине, здание разрушено. Фото

Российские оккупанты обстреляли ракетами здание горсовета в Дергачах Харьковской области, полностью его разрушив. Также пострадали частные дома и повреждены линии электропередачи.

Об этом рассказал глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко в комментарии "Общественному". Также, по его словам, в результате действий рашистов по меньшей мере один человек погиб, трое ранены, информация еще уточняется.

Видео дня

"Удары по горсовету были примерно в 16-17 часов. Но у нас не только горсовет. У нас крылатые ракеты ударили в горсовет, у нас разрушены многие дома частного сектора. Повреждены линии электропередач, разбиты тяговые подстанции", – отметил глава ОТГ.

Задоренко отметил, что здание горсовета пострадало впервые, сейчас город постоянно подвергается обстрелам.

"В течение последних суток оккупанты интенсивно и цинично бомбили гражданские объекты нашей общины. Пострадали Прудянка, Слатино, Безруки, но больше всего – Дергачи", – сказал глава общины.

Напомним: также в ночь на 30 марта рашисты бомбили в Харькове детский сад. В результате прямого попадания снаряда насквозь пробило крышу здания. От взрыва в потолке видна дыра диаметром около 1,5 метра. Также на фото можно увидеть разбитые окна и детские кровати, засыпанные обломками бетона, а на одном из них лежит часть снаряда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове местный школьник помогал оккупантам корректировать огонь. По словам подростка, он делал это бессознательно – наткнулся на рекламу в интернете, где обещали деньги за простые задания. Он занимался координацией огня в Telegram.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!