Российские пропагандисты запустили фейк об успехе своей армии и опозорились. Фото

Поскольку реальных побед у России нет, российские пропагандисты их придумывают. В Мариуполе они в качестве трофея продемонстрировали удостоверение личности сотрудника украинской полиции, подписанное экс-министром УССР.

Этот экс-министр скончался еще в 2018 году. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Русня хвастается сокрушительными успехами в Мариуполе. И в качестве доказательства приводит фотку трофея - типа захваченный в районе "Азовстали" гранатомет + удостоверение личности от 2018 года подписанное Гладушем - министром внутренних дел Украинской ССР (1982—1990), умер 6 декабря 2018 года" - сообщил Геращенко.

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Он высказал удивление уровнем "кретинизма российской пропаганды". Но вынужден был констатировать, что среднестатистического потребителя пропагандистских программ российского телевидения и зрителей эфиров Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой этот факт вряд ли насторожит. Они проглотят любую, даже самую абсурдную ложь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты в ходе наступления на Донбассе хотят взять под контроль Попасную, Рубежное и Мариуполь. Об этом сообщили в Генштабе.

Также в Мариуполе активизировались коллаборанты. При поддержке российских оккупантов депутаты от ОПЗЖ устроили выборы "главы города".

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