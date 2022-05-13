Российские пропагандисты выдали кадры ударов ВСУ по Змеиному за собственную атаку. Видео

Российские пропагандисты снова выдали успешные операции Вооруженных сил за собственные атаки. На этот раз россияне присвоили себе удары украинских бойцов по врагу на острове Змеиный.

Свой позор они показали на прокремлевских каналах в четверг, 12 мая. В сети появилось видео украинской спецоперации с плашкой пропагандистского канала "Россия-1".

В сюжете говориться, что якобы "силы российской ППО на острове Змеиный сбили очередной Байрактар".

Видео дня

На самом же деле эти кадры были обнародованы еще 9 мая в Twitter-аккаунте Ukraine Weapons Tracker. На них заснят момент авиаудара ВСУ по позициях российских оккупантов на украинском острове Змеиный. Для этого наши воины задействовали два истребителя Су-27.

Эти кадры демонстрирует, что украинские Воздушные силы, об уничтожении которых заявляли в РФ с первого дня вторжения, вполне живы. ВСУ нанесли удары по постройкам на Змеином, которые заняли войска РФ. После этого прогремели взрывы, весь остров был окутан дымом.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты начали терять аудиторию – в телеверсию "спецоперации в Украине" сейчас верят только 23% граждан РФ. Не помогают им даже американские лоббисты, которые за свои усилия получали неплохую плату.