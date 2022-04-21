Российские пропагандисты выдали город Ейск в Краснодарском крае за Херсон. Видео

В кремлевских СМИ показали сюжет о том, как якобы в Херсоне "восстанавливается жизнь". Однако вместо украинского города в кадре был Ейск Краснодарского края.

Обман пропагандистов раскрыл местный житель, выложивший запись в сеть. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

На кадрах отчетливо видна одна из пешеходных зон Ейска, которая находится вблизи туристического объекта – Гостиного двора. Интересно, что на видео зафиксирована теплая солнечная погода, когда в украинском Херсоне уже неделю пасмурно и ветрено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британское издание The Times упрекнуло российские медиа в том, что новости о затонувшем крейсере "Москва" они выделили менее полуминуты экранного времени.