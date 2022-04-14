Российские пропагандисты снова изменили задачи 'спецоперации' в Украине: заговорили о террористической угрозе для РФ

Россия меняет мотивацию начатой президентом страны-агрессора Владимиром Путиным 24 февраля так называемой "спецоперации" в Украине. Российские пропагандисты больше не говорят о "денацификации" и "демилитаризации", однако начали пугать россиян украинскими террористами.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины. Так, тезисы по целям "спецоперации" в Украине в росСМИ изменились на "террористическую угрозу со стороны Украины".

Роспропагандисты уже отчитались, что "ключевые бандеровцы" уничтожены, а остались террористы, которые планируют устроить теракты на территории России.

"Чтобы оправдать проведение общей мобилизации в ВС РФ, российские спецслужбы готовят обстрелы и теракты для нагнетания антиукраинской истерии в России и оккупированном Крыму", - пояснили в Центре противодействия дезинформации.

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Следует заметить, что подобный сценарий уже применялся россиянами во Второй чеченской войне. Против чеченцев воевали как российские подразделения, так и прокремлевские чеченские силы – кадыровцы. За первый год войны произошло 5 подрывов на железной дороге и 6 терактов. Крупнейшими терактами этого периода стала "трагедия Норд-Оста" в 2002 году и школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году. Есть много свидетельств, что теракты были организованы российскими спецслужбами, но виновные не были наказаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты начали подготовку очередной провокации, в которой намерены обвинить Вооруженные Силы Украины. Так, в городе Энергодар Запорожской области, временно находящемся под властью оккупантов, планируют снять сюжет об обнаружении тайника со взрывчаткой и боеприпасами.

Ранее в сети запустили фейковое видео с брендингом британской BBC News об ударе по Краматорскому вокзалу, который якобы совершили Вооруженные силы Украины. В компании отреагировали, опровергнув свою причастность к фальшивому сюжету.