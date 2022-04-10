Российские пропагандисты пытались устроить в Новой Каховке 'массовку' за РФ, но оконфузились. Фото

Российские оккупанты пытались создать в оккупированной Новой Каховке картинку "массовой поддержки" российского вторжения со стороны местных жителей для пропагандистских роликов. Однако умудрились опозориться.

В сети появилось фото, красноречиво показывающее, как "поддерживают" оккупантов жители Новой Каховки. Его опубликовал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

На фото видно, как около двух десятков мужчин с русскими триколорами разбрелись по площади в центре города. "Митинг" никак не выглядит многолюдным и массовым.

"Россияне в Новой Каховке пробуют сделать картинку, но опять провал. Несколько десятков ряженых мужчин с трехцветными тряпками? А чего оккупанты стоят так далеко друг от друга? Даже не знают, как это делается, потому что на подсознании боятся собираться на митинги? Или оставляют место, чтобы потом в фотошопе людей долепить, монтаж сделать, как любят у бункерного?" - написал депутат.

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Для сравнения он выложил фото из реального митинга против оккупации, которые в Новой Каховке проходят регулярно.

Никаких "ХНР" России на Херсонщине не светит, делает вывод депутат. Потому что Херсонщина является неотъемлемой частью Украины.

Напомним, в Госдуме РФ размечтались о "восстановлении Таврической губернии". Для этого, говорят потенциальные пациенты психиатрических клиник, нужно захватить Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсоне местные жители снова вышли на митинг против оккупантов.