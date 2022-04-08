Российские оккупанты заканчивают подготовку к великой битве за Донбасс, – Гайдай

Страна-агрессор Россия заканчивает стягивание своих войск на территорию Луганской области и подготовку к большому сражению за украинский Донбасс. На данный момент идет увеличение обстрелов и бомбежек, а также попыток атаки, но это еще не прорыв.

Об этом заявил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в эфире единого марафона новостей. Он сообщил, что 7 апреля с 4 утра и до самого вечера была битва в Рубежном, которая закончилась хорошо для наших защитников.

"Они подбили несколько танков и несколько БТР и где-то до 50 врагов уничтожили полностью", – рассказал глава области.

"Мы чувствуем окончание подготовки к тому массированному прорыву, к тому великому сражению, которое и будет здесь у нас, на Луганщине и на Донетчине. У нас постоянно есть попытки врага прорывать линию обороны на определенных направлениях", – подчеркнул он.

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По словам Гайдая, по состоянию на утро ситуация в области сложная – противник обстреливал Рубежное, наносил много ударов из артиллерии, "Градов", "Смерчей" и авиации по Попасной. При этом он подчеркнул, что России не нужна Луганская область с людьми, им необходимо отчитаться перед своим диктатором Владимиром Путиным о взятии географических территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля Гайдай сообщил, что оккупанты не оставляют попыток захватить Луганскую область, они продолжают стягивать туда технику и живую силу. Новое наступление захватчики намерены начать через 3-4 дня.