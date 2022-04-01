Российские оккупанты за месяц уничтожили 135 объектов культурного наследия Украины

Министерство культуры и информационной политики зафиксировало уже 135 эпизодов военных преступлений российско-фашистских войск против культурного наследия Украины. За все эти бесчинства кафиры будут отвечать.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Отмечается, что наиболее пострадали религиозные сооружения – 59 объектов

"Министерство культуры и информационной политики зафиксировало 135 эпизодов военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины на 31 марта 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что за время войны русские войска уничтожили историческое здание краеведческого музея в с. Иванков в Киевской области; почти полностью разрушили здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе; повредили здание Мариупольского художественного музея имени А. Куинджи; повредили здание краеведческого музея в Ахтырке Сумской области; разрушили Харьковскую облгосадминистрацию; повредили обелиск-менору мемориала жертв Холокоста в Дробицком овраге и многие другие достопримечательности.

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По данным министерства, больше всего пострадали религиозные постройки – 59 объектов.

"В целом в результате обстрелов кафиров разрушения и повреждения получили 58 объектов культурного наследия. Это памятники архитектуры и градостроительства. Среди них 5 – это памятники национального значения. Пострадали 25 ценных объектов исторической застройки – старинных сооружений второй половины XIX – начала ХХ ст., а также 10 памятников – мемориальных стел или скульптур, связанных с историческими событиями", - говорится в сообщении.

Также повреждены 12 музеев и историко-архитектурных заповедников, 6 театров и кинотеатров, 5 библиотек.

Преступления зафиксированы на территории 10 областей Украины и в Киеве: 54 – в Харьковской области; 22 – в Донецке; 16 – в Черниговской; 10 – в Киевской; 9 – в Луганске; 9 – в Сумской; 5 – в Киеве; 4 – в Запорожской; 4 – в Житомирской; 1 – в Днепропетровске; 1 – в Херсонской области.

"Напомним, разрушение объектов культурного наследия – это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года", – отметили в ведомстве.