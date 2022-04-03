Российские оккупанты воровали в Украине женское белье, но домой не довезли. Видео

Война в Украине с первых дней раскрыла всю сущность "второй армии мира", как себя называют ВС РФ. Переступив наши границы, оккупанты не только цинично уничтожают инфраструктуру городов и все живое в них, но и мародствуют.

Причем, как оказалось, "обеспеченные" всем российские солдаты не гнушаются даже женскими трусами. Показательное видео сняли военные ВСУ, которые освобождали от захватчиков населенные пункты, его распространили украинские Telegram-каналы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадры попала улица, где на брусчатке и в лужах разбросаны бюстгальтеры, трусы, пояса для женских чулок и т. д.

Все это оккупанты вынесли из местных домов и, вероятно, надеялись презентовать своим женам-россиянкам. Но не довезли, потому что вынуждены были бежать от украинских военных.

Видео дня

"Мародеры из числа оккупантов хотели привезти своим бабам в Россию ношеные трусы, но потеряли их при отступлении. Даже добавить нечего", – прокомментировали видео в сети.

Действиями солдат путинской армии были шокированы даже украинские бойцы, пришедшие зачищать населенный пункт от российской оккупации.

"Какие мрази. Чтобы это женское белье здесь повсюду валялось!? Посмотри. Вот надо было в с*аку им запихнуть", – эмоционально выразился автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разговорах с родными оккупанты рассказывают, как ради развлечения стреляют по детям в Украине, или признаются, что едят собак. Больше всего удивляет то, что жены и мамы российских военнослужащих совершенно спокойно воспринимают такие признания в преступлениях.

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