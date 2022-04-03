Российские оккупанты воровали в Украине женское белье, но домой не довезли. Видео

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
2 минуты
Российские оккупанты воровали в Украине женское белье, но домой не довезли. Видео

Война в Украине с первых дней раскрыла всю сущность "второй армии мира", как себя называют ВС РФ. Переступив наши границы, оккупанты не только цинично уничтожают инфраструктуру городов и все живое в них, но и мародствуют.

Причем, как оказалось, "обеспеченные" всем российские солдаты не гнушаются даже женскими трусами. Показательное видео сняли военные ВСУ, которые освобождали от захватчиков населенные пункты, его распространили украинские Telegram-каналы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадры попала улица, где на брусчатке и в лужах разбросаны бюстгальтеры, трусы, пояса для женских чулок и т. д.

Все это оккупанты вынесли из местных домов и, вероятно, надеялись презентовать своим женам-россиянкам. Но не довезли, потому что вынуждены были бежать от украинских военных.

Видео дня
Оккупанты везли женам бюстгальтеры и трусы, которые украли в домах украинцев

"Мародеры из числа оккупантов хотели привезти своим бабам в Россию ношеные трусы, но потеряли их при отступлении. Даже добавить нечего", – прокомментировали видео в сети.

Действиями солдат путинской армии были шокированы даже украинские бойцы, пришедшие зачищать населенный пункт от российской оккупации.

Убегая, оккупанты погубили награбленное белье украинок

"Какие мрази. Чтобы это женское белье здесь повсюду валялось!? Посмотри. Вот надо было в с*аку им запихнуть", – эмоционально выразился автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разговорах с родными оккупанты рассказывают, как ради развлечения стреляют по детям в Украине, или признаются, что едят собак. Больше всего удивляет то, что жены и мамы российских военнослужащих совершенно спокойно воспринимают такие признания в преступлениях.

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