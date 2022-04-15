Российские оккупанты вели огонь по жилым домам на Луганщине: есть погибшие и раненые. Фото

На Луганщине противник обстреливал жилые дома и инфраструктуру населенных пунктов как минимум 24 раза за прошедшие сутки (14 апреля). В результате погибли двое цивильных, еще двое получили ранения.

Об этом утром в пятницу, 15 апреля, сообщил глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай. В своем канале в Telegram он написал: "Речь идет об огне, открытом врагом по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, но отнюдь не о боевых действиях".

Известно, что среди жертв ударов армии России по н.п. оказался 37-летний житель Кременной, получивший проникающее осколочное ранение спины от артиллерийского снаряда.

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По домам этого населенного пункта оккупанты попали пять раз, по домам Лисичанска – четыре.

В целом за день было уничтожено и повреждено 12 домов, технических и промышленных сооружений.

В Рубежном в течение месяца продолжаются уличные позиционные бои.

"Некоторые печальные новости мы получаем, только когда свидетелю происшествия удается вырваться из рук захватчиков. Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными лицами в сторону Сватового, потерял много крови и через двое суток скончался", – рассказал Гайдай.

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