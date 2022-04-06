Российские оккупанты уничтожают железную дорогу: людей на Луганщине призвали эвакуироваться

Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасой, Горного призвали на время эвакуироваться в более безопасные регионы. Дело в не только в сложной ситуации в Луганской области, но и в угрозе уничтожения железнодорожных колей, как это оккупанты пытались сделать на Донетчине.

Соответствующий призыв Луганская областная государственная (военная) администрация обнародовала в Facebook. Глава ОГА/ОВА Сергей Гайдай анонсировал, что гуманитарные коридоры должны заработать уже в среду, 6 апреля.

Пока будет пять маршрутов: из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего, Лисичанска.

"Вывезем всех желающих, если россияне разрешат добраться до мест собрания. Ибо, как видите, "режима тишины" они соблюдают далеко не всегда", – отметил Гайдай.

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Он призвал каждого жителя Луганщины эвакуироваться, пока это безопасно. Так, уже сейчас местные власти и экстренные службы не могут добраться до южной части Рубежного. Отсутствует прямой "гуманитарный коридор" в Кременную, хотя люди понемногу уезжают самостоятельно.

"Пока есть автобусы и поезда – пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались. К счастью, восстановили. Это еще один колокольчик об опасности", – подчеркнул глава ОГА.

Места сборов:

- Северодонецк: проспект Химиков, 28;

- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

- Попасная: ул. Первомайская, 42;

- Горное: ул. Гагарина, 13а;

- Нижнее: Парковая, 13;

- Рубежное: ул. Чехова, 11.

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