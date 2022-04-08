Российские оккупанты удивлялись, что в украинских селах есть газ, и воровали все, что могли, – очевидцы

Российские оккупанты в Украине размещали свою технику прямо во дворах мирных жителей в населенных пунктах, прикрываясь зданиями гражданских. В то же время их очень удивляло, что, в отличие от страны-агрессора, в украинских селах есть газ.

Об этом рассказали очевидцы, вблизи домов которых "окапывались" захватчики, сообщила в Facebook служба по связям с общественностью Оперативного командования "Запад". Отмечается, что прикрываясь гражданскими, оккупанты даже не принимали во внимание то, что в помещениях было большое количество детей всех возрастов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как отметили местные жители, разместившись, россияне начинали стягивать добро украинцев. В частности, на опубликованных кадрах видна стиральная машина, которую они вытащили из дома выехавших, но не успели вывезти.

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Напомним: российские оккупанты возвращаются домой во время ротации и продают вещи, которые украли у мирных украинцев. Мародеры увезли из страны тонны техники, вещей, аппаратуры. На сайте с объявлениями появляется украденное имущество. К примеру, на продажу выставили олимпийку сборной Украины. В объявлении захватчик назвал олимпийку "трофеем". В сборной отметили, что трофеем называют изъятое оружие, а не украденное в доме мирного жителя имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные ВСУ во время боевого столкновения с оккупантами захватили трофейный БТР, экипаж которого скрылся. В бронетранспортере украинские военные обнаружили несколько ноутбуков и деньги, украденные россиянами у мирного населения. Жители села, у которого происходило сражение, узнали свои вещи.