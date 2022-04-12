Российские оккупанты удерживают в плену священника ПЦУ: его поддают пыткам и обвиняют в шпионаже

Одесского священника Василия Вирозуба, которого захвали вместе с судном "Сапфир", до сих пор держат в плену российские оккупанты. Его пытают и обвиняют в шпионаже.

Об этом рассказал священник, военный капеллан 35-й отдельной бригады морской пехоты Александр Чоков. Его, вместе с несколькими украинскими защитниками, недавно освободили из плена.

Александр сообщает, что настоятель Свято-Троицкого храма в Одессе находится в СИЗО №2 российского города Старый Оскол в Белгородской области.

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"Его заточили в карцер, подвергают пыткам, обвиняют в шпионаже и прочее… Напоминаю российским властям, священник Верозуб Василий находится под защитой Женевской конвенции, и вы не можете нарушать международные статуции", – пишет Чоков.

Он обращается к международным организациям Красного креста и другим организациям по защите прав человека, чтобы они признали действия России преступлением и заставили Кремль отпустить церковнослужитель ПЦУ и других украинских военных. В общей сложности, по словам, Александра, в указанном следственном изоляторе находится около 150 пленных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитников острова Змеиный удалось освободить из плена.