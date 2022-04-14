Российские оккупанты ударили по Золотому в Луганской области: разрушены жилые дома. Фото

Российские военные нанесли новый удар по городу Золотое Луганской области. В результате преступных действий оккупантов разрушены три жилых дома, которые стали непригодными для жизни.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. Он констатировал, что враг продолжает сражаться с мирным населением.

"Сколько побед они одержали на поле боя? Уже месяц стоят на тех же позициях, или отступают, как на севере. А вот над мирной жизнью у россиян побед гораздо больше – десятки разрушенных домов каждый день", – подчеркнул Гайдай, добавив, что трем семьям больше негде жить.

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В то же время украинские защитники в Луганской и Донецкой областях отбили восемь атак врага, уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одну артиллерийскую систему.

Напомним: 12 февраля в поселке Станица Луганская, граничащем с временно оккупированным Луганском, раздался взрыв в кафе "Мечта". В результате инцидента пострадали 12 человек. Предварительно установлено, что в заведении взорвался газовый баллон.

В то же время с территории водоканала в области вывезли 10 тонн хлора, таким образом помешав России устроить провокации с подрывом вещества и обвинить в этом Украину. Хлор перевезли в Днепр, а воду на водоканале теперь будут очищать другим, безопасным, но более дорогим веществом.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Гайдай призвал украинцев, живущих в Луганской области, срочно эвакуироваться – пока есть возможность. Он подчеркнул, что оккупанты продолжают накапливать технику под городом Рубежное. С каждым днем ​​напряжение растет.