Российские оккупанты убили в Украине 202 ребенка, свыше 361 ранены – Офис генпрокурора

В результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадало уже более 563 детей. В частности, 202 несовершеннолетних украинцапогибли и более 361 ранены.

Об этом свидетельствуют официальные данные ювенальных прокуроров. Их озвучили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, подчеркивая, что подсчет продолжается и количество жертв может быть больше.

Вместе с тем уже сейчас известно, что больше всего маленьких граждан Украины пострадало на Донетчине – 117 и Киевщине – 106. Кроме этого, жертвами войны стали 89 детей из Харьковщины, 54 – Черниговщины, 41 – Херсонщины, 40 – Николаевщины, 36 – Луганщины, 23 – Запорожья, 16 – Киева, 16 – Сумщины и 15 – Житомирщины.

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Так, во время фиксации военных преступлений, совершенных военными вражеской армии РФ на территории Бучанского района Киевской области, специалисты обнаружили тело мальчика 14 лет.

В пятницу, 15 апреля, из-за обстрела села Гавриловка Новоалександровского района Херсонщины погиб 15-летний подросток.

А 16 апреля в Изюмском районе Харьковщины российские захватчики обстреляли гражданский автомобиль, которым пыталась эвакуироваться семья из Изюма. В результате действий оккупантов получила ранение девочка 15 лет.

Кроме того, многочисленные обстрелы и бомбардировки со стороны путинской армии привели к повреждению 1018 учебных заведений в разных регионах Украины, из которых 95 сейчас полностью разрушены.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 апреля войска РФ нанесли удар по Харькову, в результате чего ранение получил по меньшей мере один ребенок – 12-летний мальчик. Подтверждена смерть взрослого мужчины.