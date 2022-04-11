Российские оккупанты убили в Украине 183 ребенка, свыше 340 получили ранения – Офис генпрокурора

Российские оккупанты за время полномасштабной войны против Украины убили 183 ребенка. Еще 342 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Там отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку подсчитать количество жертв на оккупированных территориях и местах, где идут бои, сейчас невозможно.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении.

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Вот некоторые истории украинцев, погибших и пострадавших от рук солдатов страны-агрессора:

на территории пгт. Ворзель в Киевской области обнаружено тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями;

14 марта в результате обстрела села Розважев Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет;

в городе Бородянка погибла семья с 5-летним ребенком – их тела обнаружили только сейчас;

10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний парень получил ранение;

9 апреля в селе Станислав Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью", – отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине российские военные расстреляли в спину подростков, ставших свидетелями мародерства.