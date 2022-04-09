Российские оккупанты убили в Украине 176 детей, больше 324 ранены – Офис генпрокурора

В результате войны, которую ведет Россия против народа Украины, погибли 176 детей, еще 324 несовершеннолетние получили ранения. Число пострадавших от агрессии Кремля постоянно растет. Подсчеты усложняются из-за активных боевых действий в отдельных регионах страны.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора на официальном Telegram-канале. Уточняется, что больше всего пострадало детей в Донецкой (102), Киевской (91), Харьковской (76), Черниговской (50), Николаевской (40) областях. Также много жертв в Луганской, Херсонской, Сумской, Житомирской областях, а также в Киеве и Запорожье.

Генпрокуратура продолжает фиксировать факты военных преступлений Кремля в Украине. Так, 8 апреля оккупанты нанесли удар ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где продолжалась эвакуация. На момент обстрела в здании находилось более 4 тыс. человек, большинство из которых – женщины, дети, пожилые люди. В результате действий РФ погибли пять несовершеннолетних, еще 16 получили ранения. На ракете была надпись на русском языке "За детей".

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В Киевской области в районе города Гостомель обнаружили расстрелянный оккупантами автомобиль, в котором находилась семья с младенцем, возрастом до одного года. Все погибли.

В Изюмском районе Харьковской области нашли замученные и сожженные тела трех человек. Среди них – один ребенок.

Также российские войска целенаправленно уничтожают учебные заведения. К утру 9 апреля повреждено 928 таких учреждений, 84 из них полностью разрушены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский в обращении к украинцам заявил, что Россия ответит за обстрел вокзала Краматорска на трибунале.