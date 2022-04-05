Российские оккупанты убили в Украине 165 детей, 266 ранены – Офис генпрокурора

В результате войны Российской Федерации против Украины пострадало уже более 431 ребенка: как минимум 165 несовершеннолетних украинцев погибли, 266 получили ранения разной степени тяжести. Такие цифры официально подтверждены ювенальными прокурорами на утро вторника, 5 апреля.

Данные не окончательны, поскольку работа по установлению количества продолжается в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в Мариуполе, отдельных населенных пунктах Киевщины, Черниговщины, Луганщины, сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

В каких областях пострадало больше всего маленьких украинцев:

- Киевской – 77;

- Донецкой – 78;

- Харьковской – 61;

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- Черниговской – 49;

- Николаевской – 35;

- Луганской – 31;

- Запорожской – 22;

- Херсонской – 29;

- столице – 16;

- Сумской – 16;

- Житомирской – 15.

За предыдущие сутки, 4 апреля, в результате российского обстрела в Николаеве погиб один ребенок.

Стало известно, что во время оккупации Ворзеля Киевской области военнослужащие страны-агрессора бросили дымовую шашку в подвал дома, где прятались 14-летний ребенок и женщина, после чего открыли огонь. Подросток погиб на месте, а его мать – через два дня в том же подвале.

В Буче под Киевом в результате одного из обстрелов погибли шесть человек, среди которых один ребенок.

В ОГПУ добавили, что российские бомбардировки и ракетные удары повредили 869 учебных заведений, из них полностью разрушены 83.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 5 апреля, российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску Донецкой области. Повреждено железнодорожное полотно.

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