Российские оккупанты убили в Украине 165 детей, 266 ранены – Офис генпрокурора
В результате войны Российской Федерации против Украины пострадало уже более 431 ребенка: как минимум 165 несовершеннолетних украинцев погибли, 266 получили ранения разной степени тяжести. Такие цифры официально подтверждены ювенальными прокурорами на утро вторника, 5 апреля.
Данные не окончательны, поскольку работа по установлению количества продолжается в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в Мариуполе, отдельных населенных пунктах Киевщины, Черниговщины, Луганщины, сообщил Офис генпрокурора в Telegram.
В каких областях пострадало больше всего маленьких украинцев:
- Киевской – 77;
- Донецкой – 78;
- Харьковской – 61;
- Черниговской – 49;
- Николаевской – 35;
- Луганской – 31;
- Запорожской – 22;
- Херсонской – 29;
- столице – 16;
- Сумской – 16;
- Житомирской – 15.
За предыдущие сутки, 4 апреля, в результате российского обстрела в Николаеве погиб один ребенок.
Стало известно, что во время оккупации Ворзеля Киевской области военнослужащие страны-агрессора бросили дымовую шашку в подвал дома, где прятались 14-летний ребенок и женщина, после чего открыли огонь. Подросток погиб на месте, а его мать – через два дня в том же подвале.
В Буче под Киевом в результате одного из обстрелов погибли шесть человек, среди которых один ребенок.
В ОГПУ добавили, что российские бомбардировки и ракетные удары повредили 869 учебных заведений, из них полностью разрушены 83.
Как писал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 5 апреля, российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску Донецкой области. Повреждено железнодорожное полотно.
Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!