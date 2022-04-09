Российские оккупанты убили в Авдеевке целую семью украинцев, – Кириленко

Войска страны-оккупантки Российской Федерации в очередной раз совершили циничное преступление против мирных украинцев. В городе Авдеевка в Донецкой области российские солдаты убили целую семью.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своем канале в Telegram. Преступление произошло утром в пятницу, 8 апреля.

Россияне лишили жизни сразу четырех человек. Чиновник также опубликовал кадры с места трагедии, на них видны тела убитых мирных жителей прямо возле их дома.

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"Четыре человека – для врага это просто еще один исполненный приказ, несколько уничтоженных мишеней. Для нас – потеря и трагедия. И мы не остановимся, пока каждый убийца не будет наказан", – подчеркнул Кириленко.

Глава ОВА также добавил, что обстрелы со стороны россиян продолжаются по всей линии фронта – под вражеским огнем Очертинская, Марьинская, Авдеевская, Угледарская, Торецкая общины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске Донецкой области. В результате атаки врага погибли и ранены десятки мирных жителей. По состоянию на вечер 8 апреля жертвами удара стали 50 человек, из них пятеро – дети.