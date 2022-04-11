Российские оккупанты сжигали тела своих солдат в мобильных крематориях под Черниговом: выяснились детали

Российские оккупанты в период оккупации Черниговщины не только мародерили, пытали и убивали украинцев. Они еще и массово сжигали трупы своих же солдат. Для этого в область были привезены мобильные крематории, по словам местных, работали непрерывно.

Пока украинские защитники находят тела только тех оккупантов, которые погибли во время панического бегства путинских войск с Черниговщины. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВС Украины.

Там показали видео Военного телевидения Украины, посвященное битве за Черниговщину. Исследуя хронологию боев начиная с 4 утра 24 февраля и первых ракет и бомб, упавших на территорию области и заканчивая освобождением области от захватчиков, журналисты рассказывают и о том, как враги обращались с собственными погибшими.

Видео дня

"Своих не бросаем", именно этот лозунг ежедневно звучит из каналов РФ. Но количество мобильных крематориев вблизи Чернигова, в которых "своих не бросали", говорит о другом", - констатирует корреспондент Военного телевидения Украины.

По словам генерал-майора Виктора Николюка, участвовавшего в обороне Чернигова, сейчас украинские воины находят не так много тел убитых оккупантов.

"Находим мы их трупы. Но немного. Потому что, как нам рассказывают местные, в ближних селах были мобильные крематории, которые работали. То есть они сжигали своих погибших. Уже в дальнейшем, во время бегства панического, то, что они не успевали." . Тех мы находим. Есть такие факты", - отметил Николюк.

Он назвал путинское войско "второй после племен армией мира" - потому, что россияне не умеют и не могут достойно воевать, а вся их "доблесть" исчерпывается грабежами, убийствами и изнасилованиями беззащитных мирных жителей.

В целом, по данным Генштаба, на Черниговщине навсегда осталось около половины брошенных на оккупацию региона сил РФ

"45-50% личного состава российских подразделений в Черниговской области было уничтожено", - констатируют в ГШ ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские кафиры "зачищают" Мариуполь от тел убитых ими украинцев и сжигают их в крематории. Такие "выводы" решисты сделали после того, как мир узнал о совершенных ими страшных зверствах на Киевщине.

В целом по утрам 11 апреля Россия в войне против Украины потеряла 19,5 тыс. человек: уничтожены 154 самолета и 347 артиллерийских систем.