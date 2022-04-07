Российские оккупанты сосредотачивают силы на наступлении на Донбассе, но у них серьезные проблемы – разведка Британии

Россия концентрирует силы для наступления на востоке Украины. Оккупанты продолжают бомбить Донбасс с помощью авиации и проводят массированные артиллерийские обстрелы.

Однако главной проблемой для России остается деморализация личного состава и нежелание российских военных воевать в Украине. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные британской разведки.

"Развитие наступательных операций на востоке Украины является основным направлением деятельности российских вооруженных сил. Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии контроля над Донбассом", - отметили в британском оборонном ведомстве.

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Британская разведка считает, что уничтожение оккупантами объектов инфраструктуры по всей территории Украины обусловлено, в частности, желанием нарушить логистику Вооруженных Сил Украины, снизить способность Украины обеспечивать свои войска. А следовательно - усилить тем давление на украинские власти, в том числе, и в переговорном процессе.

Но и сама российская армия столкнулась с серьезными проблемами.

"Несмотря на перегруппировку сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами морального духа и нехваткой припасов и личного состава", - считают в британском Минобороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты пытаются окружить ВСУ на Донбассе. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, там сейчас соотношение украинских и российских войск составляет 1 к 8 - не в пользу Украины. Однако командование ВСУ предпринимает все возможные шаги, чтобы поддержать бригады, которые держат оборону на Донбассе.