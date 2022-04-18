Российские оккупанты снова обстреляли Николаев и Очаков: выяснились подробности

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Николаевской области реактивными системами залпового огня. При этом враг применяет запрещенные кассетные снаряды.

Было зафиксировано попадание вражеских снарядов в жилые кварталы. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг" по состоянию на18 апреля (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, по территории Николаевщины российские войска нанесли ракетные удары. Благодаря своевременному и четкому реагированию противовоздушной обороны ракета была уничтожена.

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Кроме того, по городу Очаков оккупанты открыли огонь из системы залпового огня "Ураган" с запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами. В результате снаряды попали в жилые кварталы. К счастью, жертв среди местного населения не было.

Напомним, в начале апреля российские оккупанты прибегли к массированным атакам на город Очаков в Николаевской области и спальным районам самого облцентра. В результате вражеских обстрелов в регионе погибли восемь человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий рашистов 15 мирных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве во время бомбардировки снаряд попал в один из детских садов. Сооружение было повреждено: обвалилась часть стены и вылетело стекло из окон.