Российские оккупанты роют окопы вблизи Энергодара и устанавливают "Грады" вдоль берега Днепра

Вблизи оккупированного украинского Энергодара на Запорожье, где расположена самая большая в Европе Запорожская АЭС, российские захватчики роют окопы и траншеи. Также возле села Новоукраинка устанавливается система залпового огня "Град" вдоль берега Днепра.

Об этом сообщили в Telegram НАЭК "Энергоатом". В компании предположили, что таким образом путинские террористы хотят "закрепиться" на позициях.

"Хорошо понимают, что никто им не подарит крупнейшую в Европе атомную электростанцию, а также не покинет на произвол судьбы жителей города-спутника АЭС, которые мужественно держатся в оккупации", – констатировали в "Энергоатоме".

Напомним: ранее российские оккупанты решили срочно возобновить работу похоронного бюро в Энергодаре. В "постановлении" коллаборанта из ОПЗЖ Андрея Шевчика говорится, что такие меры вызваны "острой необходимостью". На самом деле таким образом оккупанты пытаются замести следы преступлений.

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Отмечается, что поскольку победоносной сдачи местного населения не состоялось, со всеми "нежелательными" будут разбираться.

Перед этим самопровозглашенный глава городской администрации некий Шевчик своей подписью единолично "отправил в отставку" законно избранного и действующего мэра Дмитрия Орлова. Вслед за градоначальником фейковый персонаж, возомнивший себя великим начальником, "уволил" и чиновников местного самоуправления.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в марте кремлевские военные взорвали на площадке рядом с первым реактором Запорожской атомной электростанции часть боеприпасов. Во время взрывов персонал покидал рабочие места.