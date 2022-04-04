Российские оккупанты разграбили склады супермаркета и ели кошачий корм. Видео

Российские оккупанты продолжают заниматься мародерством в Украине. В этот раз "освободители" разграбили склады супермаркета.

Примечательно, что они ели кошачий корм. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канале издания "Главред".

В частности, на обворованных складах супермаркета на Киевщине, после освобождения поселка от захватчиков, были найдены открытые пачки с кошачьим кормом.

"Российские оккупанты голодают. Некоторым из них приходится есть кошачий корм", - говорится в сообщении.

Напомним, война в Украине с первых дней раскрыла всю сущность "второй армии мира", как себя называют ВС РФ. Переступив наши границы, оккупанты не только цинично уничтожают инфраструктуру городов и все живое в них, но и мародерствуют. Причем, как оказалось, "обеспеченные" всем российские солдаты не брезгуют даже женскими трусами.

Видео дня

Напомним, военные ВСУ в ходе боевого столкновения с оккупантами захватили трофейный БТР, экипаж которого сбежал. В бронетранспортере украинские военные нашли несколько ноутбуков и деньги, украденные россиянами у мирного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, при осмотре личных вещей погибшего русского оккупанта были обнаружены похищенные им золотые украшения. Среди найденных – серьги и крестик.

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