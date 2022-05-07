Российские оккупанты разграбили Изюмский лесхоз, риск возникновения пожаров резко возрос

Военнослужащие преступной российской армии украли более ста единиц техники Изюмского лесного хозяйства в Харьковской области. Россияне полностью уничтожили его материальную базу.

Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба Боровского поселкового совета в Telegram. Община временно находится под оккупацией русскими военными.

Как говорится в сообщении руководства общины, на Боровщине есть риск возникновения лесных пожаров. Возгорание леса уже произошло около Изюма и в Лиманском районе Донецкой области.

Тушение пожаров затруднено, поскольку в этих районах продолжаются интенсивные боевые действия. Кроме того, россияне полностью разграбили Изюмский лесхоз.

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"Российские военные полностью уничтожили материальную базу Изюмского лесного хозяйства: оккупанты угнали более 100 единиц автомобильной техники, разобрали линию деревообработки, забрали офисную технику и все, что можно было вынести", – говорится в сообщении.

В общине из-за российской оккупации не работают банки, почтовые отделения, нет электричества, интернета, связи, а воду подают по графику.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты разграбили все детские сады и учебные заведения, расположенные на деоккупированных территориях Киевской области. В частности, до войны там использовали 3574 единицы компьютерной техники.