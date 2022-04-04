Солдаты российской армии в Украине разграбили дачу президента Владимира Зеленского на острове Бирючий, что в 9 км от Кирилловки Запорожской области. Утром 2 апреля оттуда вывозили мебель.

Об этом сообщает "Риа-Мелитополь" со ссылкой на информацию очевидцев. Отмечается, что в имение украинского лидера оккупанты заехали около 05:30.

"Это были военные из Геническа. Их сопровождал директор Азово-Сивашского нацпарка Евгений Поповчук. Два БТР остались на даче президента Владимира Зеленского, три отправились на погранзаставу", – сообщили изданию очевидцы.

После этого, по словам местных жителей, оккупанты также отправились в Кирилловку, где поселились беженцы из Мариуполя – люди ромской национальности. Последние исчезли из поселка, как только увидели российских военных.

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"Далее орки проследовали на базы отдыха "Стандарт" и "Буревестник" на косе Пересыпь.

Жители Кирилловки уже сообщают о том, что на Федотовой косе начали обносить базы отдыха. Однако официального подтверждения этому пока нет", – сказано в сообщении.

Отметим, что мало кто знал о наличии у президента Зеленского резиденции на острове Бирючьем, на бывшей даче Хрущева. При этом, как ранее сообщало "VGorode Запорожье", там нет никаких высоких заборов и других преград, но попасть туда можно было только по спецпропускам.

На территории резиденции есть бассейн и спортплощадка. Пляж всегда идеально вычищен, есть беседки. Дачу Хрущева, расположенную рядом, также реконструировали.

Стоит отметить, что Бирючий – это огромный песчаный остров в Азовском море, площадью более 7000 гектаров. Остров соединяет с материком узкая Федотова коса, поэтому Бирючий еще иногда называют полуостровом.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные ВСУ в ходе боевого столкновения с оккупантами захватили трофейный БТР, экипаж которого сбежал. В бронетранспортере украинские военные нашли несколько ноутбуков и деньги, украденные россиянами у мирного населения. Жители села, возле которого происходило сражение, узнали свои вещи.

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