Российские оккупанты пытаются протянуть в Мелитополь интернет-линию из Крыма

Во временно оккупированном Мелитополе российские военные продолжают блокировать связь. В то же время они начали работы, чтоб провести из Крыма свою линию интернета.

А после этого оккупанты намерены заблокировать в городе всемирную паутину. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона.

"Они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в РФ не всемирная сеть Интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный интернет. И они сейчас пробуют заблокировать информацию", - сказал он.

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Федоров также добавил, что в Мелитополе уже неделю блокируют мобильную связь.

По его словам, это делается для того, чтобы ввергнуть жителей в информационный вакуум.

Напомним, российские оккупанты во временно оккупированном Мелитополе 26 марта пытались провести митинг в поддержку России. Однако местные жители на проплаченное мероприятие не вышли. В то же время захватчики привезли на место проведения пропагандистского митинга людей, напоминавших бездомных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, российские военные украли гуманитарную помощь, которая 31 марта направлялась в Мелитополь. Они разграбили все автобусы, загруженные продовольствием и медикаментами общим весом 14 тонн.

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